Пожарное оборудование и инвентарь в Новосибирске от производителей

Как обеспечить противопожарную защиту?

Федеральный закон о безопасности обязует руководителей предприятия оснащать объекты инвентарём, предназначенным для устранения и локализации пламени. Список необходимого оборудования составляется исходя из категории пожаро- и взрывоопасности объекта. Нарушение правил поддержания исправности техники грозит административной ответственностью. Перечень инвентаря так же зависит от других индивидуальных особенностей объекта, таких как площадь, назначение объекта, количества людей, специфики его деятельности.

Типы противопожарного оборудования

К самой необходимой технике относятся так называемые первичные средства тушения. Для этого используются ручные и передвижные огнетушители разных типов, краны, покрывала, вспомогательные инструменты. К последним относятся лопаты, ведра, топоры, багоры, ящики с песком, которые обычно размещаются на специальном щите. Вся техника должна отвечать строгим требованиям: быть маркированной, соответствовать ГОСТ и быть безопасной для транспортировки, утилизации. Покупая противопожарный инвентарь на нашем сайте, об этом можно не беспокоиться.

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Требования к противопожарному оснащению, пожарному оборудованию и инвентарю

Чтобы поддерживать защиту от возгораний, важно хранить защитный инвентарь в рабочем состоянии, а также обеспечивать соответствие его определенным требованиям. Прежде всего, нужно чтобы доступ к нему был всегда свободным. Содержимое щита должно легко сниматься, а все инструменты своевременно очищаться от загрязнений. Ящики с песком должны быть закрыты во избежание увлажнения содержимого. Несложные требования, регламентированные федеральным законом, соблюдать еще легче, если покупать качественные средства, соответствующие ГОСТ.

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